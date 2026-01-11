脚本家三谷幸喜氏（64）が、10日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。ゲスト出演した大泉洋にクレームを付けた。映画「ラストマン−FIRST LOVE」の宣伝のため、オープニングに大泉と福山雅治が登場。MCの安住紳一郎アナウンサーが「大泉さんと三谷さんは、去年5月の（舞台）『昭和から騒ぎ』でご一緒でしたよね」と話題を向けると、大泉は「去年舞台で演出していただきまして」と三谷氏との仕事を