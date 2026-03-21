脚本家の三谷幸喜氏が２１日の「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（ＴＢＳ系）に出演。米トランプ大統領と高市早苗首脳による日米首脳会談について私見を述べた。夕食会のスピーチをノーカットで見たという三谷氏は「高市総理と通訳の方の呼吸がすごく合ってた。僕も経験があるんですけど、海外の映画祭でスピーチしないといけない時って、僕があんまり長くしゃべると、通訳も長くしゃべんないといけない。間延びしちゃう