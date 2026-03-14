１４日のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」では、ＷＢＣ侍ジャパンが、１５日に準々決勝でベネズエラと対戦することを特集した。解説役で五十嵐亮太氏と、元中日監督の森繁和氏（７１）が登場した。森氏はスーツ姿でシルバーヘアのオールバック、色の入った眼鏡のド迫力。安住紳一郎アナウンサー「森さんはもうユニホーム着ててもスーツ着てても」と切り出すと、三谷幸喜氏が「凄い迫力でアウトレイジ的な」と笑わせ