脚本家の三谷幸喜氏（64）が21日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。日米首脳会談高市早苗首相が米国のトランプ大統領に向けたスピーチを評価した。番組トップで会談やイラク攻撃の話題を伝えると、安住紳一郎アナウンサーが「著名人のスピーチに詳しい三谷さんは、今回気になったことは？」と高市首相のスピーチについて質問。三谷氏は「夕食会のスピーチ、ノーカットで見たんで