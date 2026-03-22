脚本家の三谷幸喜氏（64）が21日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。日米首脳会談で高市早苗首相が米国のトランプ大統領に向けたスピーチを評価した。番組トップで会談やイラク攻撃の話題を伝えると、安住紳一郎アナウンサーが「著名人のスピーチに詳しい三谷さんは、今回気になったことは？」と高市首相のスピーチについて質問。三谷氏は「夕食会のスピーチ、ノーカットで見たんで