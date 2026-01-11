Image: Shutterstock いま、「AI市場の勢力図の塗り替え」が進んでいます。長らく絶対王者として君臨してきたChatGPTを、GoogleのGeminiが猛烈な勢いで追い上げ、その差をギュンギュン縮めている。そんなレポートが公開されました。データの出所は、“信頼できる通信簿”と言える調査会社「Similarweb（シミラーウェブ）」。数百万人のユーザーデータからサイトのアクセス数を正確に弾き出し