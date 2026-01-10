ワタナベエンターテインメント所属のお笑いコンビ、金の国のXENO（ゼノ＝31）が9日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。再改名し、旧名の「渡部おにぎり」に戻すと発表した。XENOは昨年12月19日配信のTBSポッドキャスト番組「金の国のたまに壁どん」内で「渡部おにぎり」から「XENO」への改名を発表していた。改名発表から21日後でのことだった。XENOは今回「【ご報告】この度芸名を、XENOから渡部おにぎりに戻す事に決めました