食楽web ●お正月に余ったお餅をおやつやおつまみにして楽しみませんか？簡単に作れておいしい「色々もち巾着」レシピ3選をご紹介！ お正月のお雑煮は、一年の無病息災や家内安全などを願う伝統的なお祝い料理。三が日を過ぎると、お餅が余ってしまってどうやって食べよう？と悩む人も多いでしょう。 そこで、包んで焼くだけでおいしい“おやつやおつまみ”になる「色々もち巾着」レシピをご紹介します。味はみんな大好きな