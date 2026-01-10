【お餅の簡単おやつ＆おつまみ】余ったお餅をおいしく消費！ 「色々もち巾着」レシピ3選
●お正月に余ったお餅をおやつやおつまみにして楽しみませんか？ 簡単に作れておいしい「色々もち巾着」レシピ3選をご紹介！
お正月のお雑煮は、一年の無病息災や家内安全などを願う伝統的なお祝い料理。三が日を過ぎると、お餅が余ってしまってどうやって食べよう？ と悩む人も多いでしょう。
そこで、包んで焼くだけでおいしい“おやつやおつまみ”になる「色々もち巾着」レシピをご紹介します。味はみんな大好きなこの3つ。「明太子チーズ」「ニラつくね」「カレー風味のチーズいなり」。
「餅米は氣という字の中にあるのが米であるように、氣＝気を補います。疲労回復や、体力回復などに役立つ食材です」（レシピ監修・acoさん）
巾着の油揚げは熱湯で油抜きをし、キッチンペーパーで水気を拭き取りましょう。まな板の上に置いて、上から綿棒や箸をゴロゴロ転がし、半分に切って袋の口の方から袋状に手で開き具材を詰めてください。
「明太子チーズ」と「ニラつくね」は、食べる時にお塩やポン酢などをお好みでつけて楽しんでください。「カレー風味のチーズいなり」は甘じょっぱい味が後を引きますよ。
明太チーズ、つくね、カレー風味。「色々もち巾着」の作り方
材料（2人分）（明太子チーズ）
＜明太子チーズ、ニラつくねの基本材料＞
・袋状にした油揚げ……各4枚（通常の油揚げ2枚分）
・半分に切ったお餅……各4個（お餅2個分）
・爪楊枝……各4本
・ほぐした明太子……適量
・チーズ……適量
・大葉……4枚
材料（ニラつくね）
★鶏ひき肉……40g
★ニラ……4本
★醤油……少々
★みりん……少々
※★を混ぜておく
材料（カレー風味のチーズいなり）
・稲荷用味付け油揚げ……3枚
・3等分に切ったお餅……3個（お餅1個分） ※餅を3等分に切る。カレー粉をまぶしておく
・チーズ……適量
・カレー粉……適量
作り方
1．油揚げに具を入れ、爪楊枝で止める
2．ライパンを火にかけ弱めの中火にし、片面5分～7分程度焼く。カレー風味のチーズいなりは強めの弱火にし、焦がさないよう注意して片面5分程度焼く。適宜蓋を使ってください。
◎お餅のアレンジレシピ
●著者プロフィール
中医薬膳営養師 樋口彰子（aco）
神奈川・葉山にオープンした薬膳カフェ『雨も晴れも』の料理家・店主。里山風景の中で、薬膳を中心とした1DayリトリートサロンPomegraも主宰。オンラインでの体質改善指導なども行う。「薬食同源（医食同源）を身近に。薬膳を難しく考える前に、食事は楽しくおいしいからこそ健康につながる。まずは普段使う食材の効能を知って、食事に取り入れてもらいたい」。そんな思いから「心も体も満たす薬膳」を提案している。
