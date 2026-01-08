大相撲の元関脇で十両・明生（30＝立浪部屋）が8日、昨年2月に結婚していたことを明かした。相手は年下の一般女性だという。約2年の交際期間を経てのゴールイン。2月に挙式を控え「奥さんを大切にする。これまで応援してくれている方もいるので、今まで通り頑張っていきたい」と力強く語った。幕尻だった先場所は椎間板ヘルニアで初日から休場していたが、10日目から出場。初場所（11日初日、両国国技館）には5年半ぶりの十