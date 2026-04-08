「ボクシング・１０回戦」（４月１１日、両国国技館）公式会見が８日、都内で行われた。前ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝とフライ級１０回戦で戦う、前ＩＢＦ世界同級王者アンヘル・アヤラ（２５）＝メキシコ＝は、大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手のユニホームを来て登壇。背中には背番号１７と“大谷翔平”と漢字で書かれたもので「ドジャースのファンで特に大谷選手が好き。３０分〜１時間くら