札幌・中央警察署は2026年1月7日、暴行の疑いで自称・沖縄県那覇市に住む中国籍の男（48）を現行犯逮捕しました。男は1月7日午後11時前、札幌市中央区南3条西4丁目のファストフード店で、従業員の20代男性の首を腕でつかんで、ヘッドロックをして暴行を加えた疑いが持たれています。男性にけがはありません。警察によりますと、従業員から「50歳くらいの客から暴言を受けている 2階の席が利用できないことに納得いっていない