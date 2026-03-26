食卓の味方、鶏肉に異変が起きています。価格が高騰し飲食店の仕入れにも大きな影響が出ているのです。大手チェーンではチキンのメニューを販売休止する事態になっています。その背景には何があるのでしょうか。■「もも肉でやってたら確実に店つぶれる勢い」買い物中のみなさんに“あの食材”の値段に驚くことがあるか聞きました。「高いって感じます」「だいぶ上がりましたよね」「だいぶ高くなってますよね」いま、食卓の味方「