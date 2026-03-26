落語家・立川志らく（62）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの超大物芸人との共演を報告した。志らくは「ダウンタウン＋に出演します。松本人志さんと7:3トーク！二人でじっくりお話をしました。松本人志さんが落語をやりたいと！」と投稿。「考えてみると松本さんと差しで話すのははじめて。至福の時間でした。今年は山田洋次監督、そして松本人志さんとじっくりお話が出来た。最高の2026年です」と喜びをつづっ