ホームドア「最後の設置駅」28日から稼働開始東京メトロは2026年3月26日、最後のホームドア設置駅で今月28日からホームドアが稼働を開始し、全180駅で整備が完了すると発表しました。【画像】意外！ココが東京メトロ「最後のホームドア未設置駅」です同社では、南北線開業時（駒込〜赤羽岩淵間）の1991年11月に、日本の地下鉄として初めてホームドアを導入。その後、2017年6月に全路線へのホームドア設置計画を発表し、転落事