U-21日本代表は３月25日の夕刻に日本を発ち、韓国入りした。2028年のロス五輪を目ざす大岩剛監督率いるチームは空港から即座に移動し、ソウル郊外の天安市にある韓国サッカー協会（KFA）のトレーニングセンターで調整を行なった。27日にはU-21アメリカ代表、29日にはU-23韓国代表とのゲームが控えており、準備期間はほとんどない。五輪ホスト国となるU-21アメリカ代表は本大会を見据えてオーバーエイジ組を数名組み込み、U-23