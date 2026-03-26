テレビ朝日の板橋順二取締役が２６日、東京・有明に２７日開業する「東京ドリームパーク」（ＴＤＰ）を訪れ、取材に応じた。開発担当として同所に関わった板橋氏は「（創業）６０年を過ぎた頃からメディアシティー戦略を考えた。放送は電波を通じてだが、リアルにお客さんと接するイベントをやりたい」と着手。２０１３年に開業した「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲ六本木」、１４年から行われる「テレビ朝日夏祭り」などの経験をいか