news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“宝塚公演チケット”不正転売か定価の約6倍で」についてお伝えします。◇並べられた色とりどりのパンフレットや「宝塚歌劇団」の公演チケット。紙には「有償譲渡することは禁止」と書かれています。この「宝塚歌劇団」の公演チケットをめぐって、チケット不正転売禁止法違反の疑いで、60歳の女性が書類送検されました。警視庁によりますと、女性は「宝塚歌劇団」の公