落選したファンに、またアルバムを買わせるのか。BTSの日本公式ファンクラブが打ち出したキャンペーンが、日本ファンの怒りを爆発させている。【写真】渋谷にCD大量廃棄…HYBE、売上50%UPのカラクリキャンペーンの内容はこうだ。BTSの5thアルバム『ARIRANG』3形態セットをBTS Weverse Shopで1セット1万1000円で購入すると、日本公演チケットが当たる抽選に参加できる。3形態セットなので応募は3回。対象日は4月17日と18日の2公演で