優しすぎるゴールデンレトリバーの姿が反響「頼もしい子ですね」わんちゃんホンポ

優しすぎるゴールデンレトリバーの姿が反響「頼もしい子ですね」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ゴールデンレトリバーのルッツくんの写真がInstagramで反響を呼んでいる
  • 80歳を超すと思われるおじいちゃんが、登山中に寄り添っていたという
  • 心配そうに見守る姿も、安心して見せた笑顔も可愛いとのこと
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