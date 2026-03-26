26日、台北市の台北地方法院（地裁）に姿を見せた柯文哲被告（共同）【台北共同】台北地方法院（地裁）は26日、台湾の第2野党、台湾民衆党の前主席（党首）、柯文哲被告に収賄罪などで懲役17年の実刑判決を言い渡した。台湾メディアが報じた。柯被告は冤罪だと主張してきた。民衆党は頼清徳政権による政治的な迫害だと反発している。保釈中の柯被告は26日、判決を聞くため地裁に現れた。台湾の検察は2024年、柯被告が台北市長