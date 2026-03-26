北中米W杯への出場を決める最後の戦いが3月26日に始まった。プレーオフに進んだ22カ国が “国の威信” を賭けた戦いに挑む。欧州プレーオフからは4カ国、開催都市でもあるグアダラハラとモンテレイ（ともにメキシコ）でおこなわれるFIFAプレーオフトーナメントからは2カ国と、計6カ国が最後の出場国となるために熱戦を繰り広げる。この結果、北中米W杯は史上最多となる48カ国が覇権を争い、開催国もアメリカ、カナダ、メキシコ