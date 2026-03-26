人気ゲーム「フォートナイト」を開発・運営する米「エピック・ゲームズ」が、従業員1000人超をレイオフ（一時解雇）することを発表した。「フォート‌ナイト」の不振を受け、収益を大幅に上回る支出が発生しているとティム・スウィーニーCEOは24日に従業員向けの文書で理由を説明している。 【写真】「フォートナイト」内で「キル・ビル」の幻のチャプターが公開へ！GOGO