マダガスカル暫定政権トップのランドリアニリナ大佐＝2月19日、モスクワ（タス＝共同）【ナイロビ共同】アフリカの島国マダガスカルで昨年10月のクーデターにより成立した暫定政権が25日、新内閣を発足させた。汚職を防ぐため、閣僚の「身体検査」にポリグラフ（うそ発見器）を使うと発表していた。暫定政権は国民の支持を維持するため、汚職対策を強化している。ロイター通信によると、暫定政権トップのランドリアニリナ大佐