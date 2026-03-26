ポケモンセンターは26日、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」内にあるポケモン関連商品を扱うオフィシャルショップ「ポケモンセンターメガトウキョー」を当面の間、臨時休業することを発表した。【Xより】池袋のポケモンセンターで事件発生「スタッフの心身のケアを最優先」臨時休業の全文公式サイトでは、「2026年3月26日（木）、東京都豊島区東池袋・サンシャインシティ内「ポケモンセンターメガトウキョー」にて