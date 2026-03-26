サバンナ高橋茂雄が２５日、ＮＨＫ「ＳＨＯＷＴＩＭＥ開幕！潜入！ドジャースタジアム舞台裏ＳＰ」に出演。昨年９月、ドジャースタジアムで大谷翔平投手の５１号ホームランを目撃した翌日、山本由伸投手の先発登板を見ることができたこと、そこで起こった奇跡のような出来事を明かした。妻でタレント・清水みさとと２日間にわたって生観戦した高橋。２日目の試合で、ビールを買いに行ったところ、清水の舞台仲間で友人の「ミ