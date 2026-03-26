2016年にフランスに留学していた日本人女性が行方不明になった事件で、殺人罪に問われたチリ人の男に対するやり直しの控訴審判決が行われ、裁判所は求刑より重い、終身刑を言い渡しました。事件は、2016年にフランス東部のブザンソンに留学していた黒崎愛海さん（当時21）が行方不明になり、元交際相手でチリ人のニコラス・セペダ被告（35）が殺人罪に問われていました。記者「今、セペダ被告を乗せたとみられる車が裁判所の中に入