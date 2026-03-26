"泣き声"を11種類に分類 静岡県三島市は「赤ちゃんの泣き声」の原因をAIが判定するアプリの無料利用サービスを2026年度から始めます。 【写真を見る】「赤ちゃんの泣き声」の原因をAIが判定するスマホアプリ「あわベビプレミアム」 子育て家庭のストレスや不安を和らげようという新しい取り組みです。 三島市の中心部にある子育て支援センターです。 ＜2児を子育て中の母親＞ 「3歳半年と1歳10か月です。もう疑