大阪府は２６日、大阪・関西万博のミャクミャクモニュメントの新たな設置場所の公募を始めた。今回、対象となるのは東ゲートあった「いらっしゃい」モニュメントで、６月から８月までの期間に設置する場所を公募する。対象となる設置場所は、不特定多数の人が利用できる観光地や交通の要所等の公共的空間であることや、万博レガシーとして国内外に広く発信し、大阪のさらなるにぎわいの創出と府域周遊等に寄与する場所であるこ