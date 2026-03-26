ニコラス・セペダ被告＝2020年3月【パリ共同】2016年にフランス東部ブザンソンに留学していた筑波大生黒崎愛海さん＝当時（21）＝が行方不明になった事件で、南部リヨンの裁判所は26日、殺人罪に問われた元交際相手のチリ人、ニコラス・セペダ被告（35）の差し戻し控訴審で終身刑（求刑禁錮30年）の判決を言い渡した。地元メディアが伝えた。求刑より重い終身刑判決を言い渡すのは異例とみられる。被告は26日の公判でも無罪を