着回し上手になるために、さらに見直したいのが“色と柄”。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、いつもの服をアップデートできる「レイヤード」の着こなしテクを3つご紹介します。普段のコーデが立体的に見えるテクニックを参考にして、センスUPを狙っちゃお♡レイヤードでセンスUPを狙うトップスに柄を重ねたり、ベーシックコーデに色を差したり。それだけでいつものスタイルが立体的に見えてくる♡ 色と