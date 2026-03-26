家事や育児、仕事に追われていると、ゆっくりカフェに行く時間を作るのも一苦労ですよね。本当はカフェで甘いものを食べて一息つきたいけれど、現実はなかなか難しい…なんていう日も多いのではないでしょうか。【画像を見る】ふわもちエンゼルパイでもクロネージュそんな忙しい皆さんに、嬉しいニュースが届きました！森永製菓から、コメダ珈琲店の人気メニューを再現したお菓子が期間限定で登場します 。スーパーやコンビニで手