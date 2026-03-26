春の訪れとともに、ミスタードーナツから心躍る春夏メニューが登場♡サクサク食感が魅力のパイ3種と、さっぱりと楽しめる涼風麺3種がラインアップされ、朝食やランチ、おやつタイムまで幅広く楽しめる内容に。世界各国の味わいをイメージしたバリエーション豊かなメニューは、忙しい日常の中でもほっとひと息つけるご褒美時間を叶えてくれます。気分に合わせて選べる“ミスドゴハン”で