リーダーの節子に詰め寄られるお嬢▶【マンガ本編】『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』を最初から読む華やかに見えるデパコスカウンター。その裏側では、売上や評価をめぐる静かな競争が続いています。コミックエッセイ『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』の主人公は、百貨店の人気ブランドで10年目を迎えるトップBA・通称“お嬢”。売上になりそうな客を優先し、同僚の顧客