モスフードサービスとのパートナー契約を結び、関連イベントに参加したBMXフリースタイル・パーク男子の中村輪夢＝26日、東京都港区自転車BMXフリースタイル・パーク男子で五輪2大会連続5位の中村輪夢（ウイングアーク1st）が26日、東京都内で取材に応じ、2028年ロサンゼルス五輪に向けて「悔しい思いをしている。絶対に借りを返したい」と悲願のメダル獲得への決意を語った。モスバーガーを展開するモスフードサービスとのパ