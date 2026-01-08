「マジでゾッとした」…そんな一文から始まるX（旧Twitter）の投稿が、多くの人の関心を集めている。【話題になった投稿】「頭が痛くて割れそう！」耳から出てきたモノとは？投稿したのは、「ぜん＠薬を使わない肌荒れ専門家」さん。アトピー改善や体質改善の発信で知られる人物だ。きっかけは、皮膚科医として働く友人との何気ない会話だったという。「若いのに加齢臭が出る人って、何が違うの？」腸内環境、水分不足、胃もたれ…