8月16日、17日に東京ビックサイトで開催された「コミックマーケット106」通称“コミケ”。世界最大の同人誌即売会として知られており、現在は毎年8月と12月に開催されている。【写真】スプレーをまかれたい！“臭撃防衛隊”企画に参加する美人コスプレイヤーたちコミケに登場した“臭撃防衛隊”「コミケでは、サークルという個人団体で参加が可能で、同人誌だけでなく自身の写真集やコミケ限定のCDなど、オリジナルグッズも販売