世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。1月6日（火）に放送された同番組では、初めて行われたロケの様子が公開された。このロケが物議を醸すものになったようで…。【映像】「一言もしゃべんない」永野も笑った三谷アナの様子これまで番組で、「世田谷区・下北沢周辺で見る“売れずに腐ってる劇団員やバンドマン”にひっかかる