令和ロマン・くるまvsテレ朝女性アナ、ロケバス内でガチ喧嘩？番組初のロケで大波乱

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

1月6日（火）に放送された同番組では、初めて行われたロケの様子が公開された。

このロケが物議を醸すものになったようで…。

【映像】「一言もしゃべんない」永野も笑った三谷アナの様子

これまで番組で、「世田谷区・下北沢周辺で見る“売れずに腐ってる劇団員やバンドマン”にひっかかる」とたびたび口にしていた永野。「タバコを吸って茶沢通りウロウロしてるだけ」とも言い放っていた。

そこで今回、番組初のロケを敢行。茶沢通りに赴き、ひっかかる人と直接対話して永野に茶沢通りへの理解を深めてもらおうということになった。

なお、直接対峙すると本音が言えないという永野のために、永野は付近の車内からリモートでロケに参加。街に出るのは永野と繋ぐタブレットを抱えたくるま（令和ロマン）と三谷紬アナウンサーの2名という変則的なロケとなった。

しかし、このロケが“変な感じ”の結果となったそう。そのため、スタジオでロケのVTRを見ながら3人で検証することになった。

三谷アナは「そのまま流すのが不安だった」とロケの最中から撮れ高を心配していたらしい。実際、ロケバスの中でくるまと「めちゃくちゃ激論を交わした」と語る。

くるまも「みんなの前で『このままじゃマズい』と士気が下がるようなことを言うから」とうなずくと、「ロケバスで、結構真ん中に座ってるのに、独り言のように『マズい、ヤバい』と全員を同時に説教しだして」とそのときの様子を述懐。

当日は別の車内にいた永野は、これを聞いて「感じわるっ」と笑いながら三谷アナを見る。

くるまは「俺『士気下がるからやめろ』って言いました。大きい声で」と続け、三谷アナとやり合ったことを認めていた。