「Aura Nebula」試作機。デザインは最終版ではない SOUNDPEATSは、CES 2026において、未発表の完全ワイヤレスイヤフォン「Aura Nebula」(オーラ・ネビュラ)の試作機を展示した。会場から写真が届いたのでレポートする。このAura Nebulaは、5ドライバー搭載の次期フラッグシップモデルと位置付けている。 SOUNDPEATSのブース SOUNDPEATSのサウンドフィロソフィーを体現するため、ダイナミ