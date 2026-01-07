「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」のポップアップストアが、1月14日（水）〜1月20日（火）の期間、大阪・大阪市にある阪急うめだ本店 地下1階フードステージで開催される。【写真】グッズもすてき！リッチな「ジャガードバッグ」など展開アイテム一覧■スイーツやグッズが登場今回開催されるのは、ディズニー映画『ファンタジア』公開85周年を記念したスイー