「六法全書」が、カプセルトイの小さなポーチになって7月に発売されることが決まった。発売の情報がSNS上で“流出”すると、法曹関係者からも「ほしい」といった声が相次いだ。商品化にあたっては、「本物」の六法全書を発刊していた新日本法規出版の協力のもと、細部に至るまで再現性を追求したという。（弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎）●「六法全書」を選んだ理由なぜ、実在の「六法全書」をミニポーチとして商品化