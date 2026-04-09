イオンの子会社である靴・雑貨のジーフットは、株主をイオンだけにする株式併合の実施を決めた。イオンの完全子会社となることで意思決定を迅速化して7期連続純損失の経営を再建するためで、イオンは株式併合の実施に賛同している。【こちらも】ドンキ運営のPPIH、首都圏スーパーの「オリンピック」買収へ株式併合は5月22日に開催されるジーフットの定時株主総会、普通株主による種類株式総会を経て実施される。その結果、イオ