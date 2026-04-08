ファミリーマートに行っても、お弁当や新作スイーツばかりに目がいってしまい、衣料品コーナーはいつも素通り…。という方も多いのではないでしょうか。コンビニの服といえば「出先で服が汚れたり、急なお泊まりで下着が必要になったりしたときの緊急用」というイメージがあるかもしれません。しかし、実は今そのイメージは大きく変わっているんです。その場しのぎの服ではなくしっかりとした素材で長く愛用できるウエアや下着が手