男児の死亡事故が発生し、運休になったスキー場のエスカレーター＝2025年12月29日、北海道小樽市北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で昨年末、保育園児後藤飛向ちゃん（5）＝札幌市＝がエスカレーターに右腕や着衣を巻き込まれ亡くなった事故で、北海道警が近く、業務上過失致死の疑いでスキー場運営会社の関係先を家宅捜索する方針を固めた。捜査関係者への取材で5日分かった。事故は昨年12月28日に発生。小樽署などによると、