Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ÇÉ×ÉØ¤¬»àË´¤¹¤ë²ÐºÒ¤¬µ¯¤­¤Æ¤«¤é¡¢22Æü¤Ç1½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£ÁÜºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡ÖÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ÎÅÅ¸»¤ò2Ç¯Á°¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥¢¤Î¼è¤Ã¼ê¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ÊÄ¤¬¼«Í³¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤Î¤º¤µ¤ó¤Ê±¿±Ä¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÉ×ÉØ¤Ï¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç¤Ç·î³Û39Ëü±ß¤â¤¹¤ë¡È¹âµé¥µ¥¦¥Ê¡É¤Çµ¯¤­¤¿»ö¸Î¤Ï¥µ