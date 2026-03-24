北海道森町で2022年9月、イベント中にゴーカートが観客に突っ込み当時2歳の男児が死亡した事故で、函館地検は24日、コースの安全確保を怠ったとして業務上過失致死傷罪で、主催会社の社員ら2人を在宅起訴した。