東京・赤坂のサウナで夫婦が死亡した火事で、設置されていた非常ボタンが作動しなかった可能性があることがわかりました。また、サウナストーンをタオルでくるみ、ドアを割ろうとした可能性があることがわかりました。■ドアガラスを割ろうとした可能性亡くなった松田政也さん（36）と、妻の陽子さん（37）。15日に2人が訪れていたのが、「大人の隠れ家」とうたう会員制の高級個室サウナ。そのサウナ室で火事が発生し、命を落とし