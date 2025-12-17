東京の個室サウナで起きた火事で夫婦死亡 死因は熱中症か焼死の可能性FNNプライムオンライン

東京の個室サウナで起きた火事で夫婦死亡 死因は熱中症か焼死の可能性

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京・赤坂の個室サウナで火事があり、30代夫婦が死亡した件
  • 警視庁によると司法解剖の結果、2人の死因は不詳だったという
  • 高温の中に長くいたことによる熱中症か、焼死の可能性が高いとみられている
