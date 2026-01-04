12月31日から1月1日にかけておこなわれたSTARTO ENTERTAINMENTの「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE（カウコン）」。NEWS、timelesz、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Manら看板アーティストが参加した。旧ジャニーズ事務所時代からの恒例行事だったが、2023年と2024年は中止だったため、今回が3年ぶりの開催となった。東京ドームにSnow Manら総勢73人が出演するなか、2025年いっぱいでSTARTO社とのエージェント契