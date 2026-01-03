三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第44回では、IPO（新規上場）における創業社長のメリットについて解説する。「人間関係が崩壊」Tシャツ専門店「T-BOX」事業を全国展開し、年商45億円企業へと育てた主人公・花岡拳。投資家である塚原為ノ介の提案もあり、IPO（新規上場）について本格的に検討を始める